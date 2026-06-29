Задержание обвиняемых в организации нелегального пребывания иностранных граждан в селе Свердлово проводилось оперативниками ФСБ и следователями при силовой поддержке Росгвардии. Фото: УФСБ России Тверской области.

Двое жителей Москвы и Подмосковья стали фигурантами уголовного дела об организации нелегальной миграции в селе Свердлово Конаковского муниципального округа. С ноября 2025 года по апрель 2026 года обвиняемые предоставляли иностранным гражданам жилье и помогали с работой, маскируя незаконное пребывание мигрантов на территории Тверской области.

В Тверской области арестовали двух приезжих за организацию незаконной миграции Видео: УФСБ России Тверской области.

За свои услуги мужчины получали деньги. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области и регионального управления СКР. Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии, после чего в домах обвиняемых изъяли документы и электронные носители информации.

Следственное управление СК РФ по Тверской области (Первый отдел по расследованию особо важных дел) предъявило им обвинения по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Суд поддержал требование следователей об аресте фигурантов, сейчас они находятся под стражей. Силовики продолжают выявлять соучастников преступной схемы и каналы незаконного пересечения границы.