Виталий Королев вручил дипломы лучшим выпускникам ТПЭК

Тверской промышленно-экономический колледж первым в регионе вошел в федеральный проект «Профессионалитет» и стал базовой площадкой для кластера креативных индустрий. Фото: max.ru/korolev.

О важности сохранения молодых специалистов на предприятиях Верхневолжья сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX. Он лично вручил дипломы выпускникам Тверского промышленно-экономического колледжа (ТПЭК). Конкурс в это заведение составляет 12,5 человека на место.

ТПЭК готовит востребованные кадры в сфере дизайна, IT, фотографии и красоты, а также является базовой площадкой федерального проекта «Профессионалитет» для креативного кластера. Многие студенты трудоустраиваются на тверских предприятиях уже с третьего-четвертого курса. Так, выпускница Анастасия Кораблёва начнет карьеру в тверском филиале «Ростелекома», а Маргарита Пряничникова — на Калининской АЭС в Удомле. Чтобы снизить отток молодежи в Москву и Петербург из-за бытовых условий, в области начали модернизацию общежитий.

"Знаем о проблеме и активно работаем над исправлением ситуации. В прошлом году отремонтировали общежитие колледжа имени Коняева. Сейчас работы почти завершены в ТПЭК. Прошёл по этажам – честно, впечатлило. Здание теперь выглядит как добротная современная гостиница. Заменили кровлю, фасад, все коммуникации, электрику. В комнатах живут по 2-3 человека – просторно, светло и чисто. На каждом этаже – оборудованные кухни, душевые, прачечная. Есть комнаты отдыха и кабинеты с компьютерным и швейным оборудованием – можно спокойно делать домашние задания и работать над проектами. Спросил у студентов, довольны ли. Говорят, стало по-настоящему уютно, как дома. Есть вопрос по спортивному залу, его обязательно решим", - сказал Виталий Королев.