Житель Лихославля получил условный срок за ночные прогулки и пьянство

Зафиксировано свыше двадцати случаев нахождения 45-летнего нарушителя вне дома по ночам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Лихославльского округа признан виновным в неоднократном игнорировании установленных судом административных ограничений по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Будучи ранее судимым, 45-летний мужчина должен был соблюдать строгие правила поведения.

Вместо этого он более двадцати раз отсутствовал по месту жительства в ночное время, а также попадался нетрезвым в общественных местах. Прокурор Лихославльского округа в суде поддержал государственное обвинение по делу.

Суд признал доводы обвинения весомыми и назначил нарушителю наказание в виде условного лишения свободы сроком на шесть месяцев. На этот же период — шесть месяцев — для осужденного установлен испытательный срок.