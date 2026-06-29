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НовостиОбщество29 июня 2026 13:17

Житель Лихославля получил условный срок за ночные прогулки и пьянство

Регулярные ночные гуляния в нетрезвом виде обернулись для 45-летнего ранее судимого жителя Лихославля новым уголовным делом и приговором
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Зафиксировано свыше двадцати случаев нахождения 45-летнего нарушителя вне дома по ночам.

Зафиксировано свыше двадцати случаев нахождения 45-летнего нарушителя вне дома по ночам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Лихославльского округа признан виновным в неоднократном игнорировании установленных судом административных ограничений по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Будучи ранее судимым, 45-летний мужчина должен был соблюдать строгие правила поведения.

Вместо этого он более двадцати раз отсутствовал по месту жительства в ночное время, а также попадался нетрезвым в общественных местах. Прокурор Лихославльского округа в суде поддержал государственное обвинение по делу.

Суд признал доводы обвинения весомыми и назначил нарушителю наказание в виде условного лишения свободы сроком на шесть месяцев. На этот же период — шесть месяцев — для осужденного установлен испытательный срок.