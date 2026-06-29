В Тверской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском лагере

Пробы питьевой воды и готовых блюд в палаточном лагере изъяли для проведения вирусологического анализа после заболевания детей. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В лагере «Военно-патриотический центр „Шторм“» на территории Западнодвинского муниципального округа зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции среди отдыхающих детей. Тверское управление Роспотребнадзора направило на место происшествия своих специалистов и сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии области.

Для защиты здоровья детей и установления причин вспышки эксперты проводят тщательную проверку. Из лагеря изъяли пробы питьевой воды, суточных проб, готовой еды и пищевых продуктов, а также сделали смывы с окружающих объектов на наличие вирусов и бактерий.

Для анализов взят биоматериал у заболевших детей и тех, кто с ними контактировал. Профилактические мероприятия продолжаются, надзорный орган полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию в лагере.