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НовостиОбщество29 июня 2026 12:19

В Тверской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском лагере

В Тверской области в палаточном лагере зафиксирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пробы питьевой воды и готовых блюд в палаточном лагере изъяли для проведения вирусологического анализа после заболевания детей.

Пробы питьевой воды и готовых блюд в палаточном лагере изъяли для проведения вирусологического анализа после заболевания детей.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В лагере «Военно-патриотический центр „Шторм“» на территории Западнодвинского муниципального округа зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции среди отдыхающих детей. Тверское управление Роспотребнадзора направило на место происшествия своих специалистов и сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии области.

Для защиты здоровья детей и установления причин вспышки эксперты проводят тщательную проверку. Из лагеря изъяли пробы питьевой воды, суточных проб, готовой еды и пищевых продуктов, а также сделали смывы с окружающих объектов на наличие вирусов и бактерий.

Для анализов взят биоматериал у заболевших детей и тех, кто с ними контактировал. Профилактические мероприятия продолжаются, надзорный орган полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию в лагере.