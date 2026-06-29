Тверские киберполицейские задержали торговца интернет-аккаунтами

Тверские киберполицейские задержали 19-летнего жителя Твери, создававшего профили в социальных сетях для продажи телефонным мошенникам. Фото: МВД Тверской области.

Житель Московского района Твери решил подзаработать, регистрируя на свое имя сим-карты разных сотовых операторов по заданию удаленных нанимателей. В течение нескольких месяцев молодой человек использовал оформленные телефонные номера для регистрации профилей в соцсетях.

За каждый созданный контакт неизвестные заказчики платили ему от 300 до 400 рублей. Согласно материалам оперативников Управления кибербезопасности УМВД Тверской области, проданные аккаунты в последующем применялись преступниками для проведения дистанционных мошеннических схем.

Фигуранта задержали, а следствие Московского отдела полиции УМВД России по Твери возбудило уголовное дело по части 2 статьи 274.5 УК РФ. Теперь юноше, искавшему быстрый доход в интернете, грозит крупный штраф и до двух лет лишения свободы.