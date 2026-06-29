Изобретение тверских ученых поможет строительству в Арктике

В лаборатории ТвГТУ. Фото: пресс-служба вуза

Ученые Тверского технического университета создали технологию, которая повышает прочность естественного ледяного покрова.

Изобретение будет полезно при обустройстве полярных станций, ледовых переправ и временных взлетно-посадочных полос на Крайнем Севере, сообщили в пресс-службе вуза.

Новая технология позволяет увеличить толщину и несущую способность льда за счет создания усиленной ледяной конструкции. Ледяной покров наращивается с помощью специальных ледяных блоков, которые погружаются в подготовленные участки естественного льда и фиксируются с помощью воды.

"В ледяном покрове формируют специальные прорези по периметру блоков, после чего на них устанавливают арматурные каркасы, создавая двухслойные армированные секции. Эти элементы погружают на глубину, соответствующую толщине существующего льда, и промораживают, формируя более прочное основание", - рассказали разработчики ТвГТУ.

Ученые пояснили, что особенностью технологии является повышение стойкости к трещинам на ледяном покрытии и его способности выдерживать нагрузки при прогибе. Это позволяет расширить возможности использования естественного льда как несущего основания.