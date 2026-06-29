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НовостиОбщество29 июня 2026 10:11

Жительницу Лихославля приговорили к работам за долг по алиментам в 600 тысяч

В Тверской области местная жительница предстала перед судом за многократное уклонение от выплаты алиментов своим четверым несовершеннолетним детям
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд признал местную жительницу виновной в уклонении от выплаты алиментов на четверых детей и назначил пять месяцев исправительных работ.

Суд признал местную жительницу виновной в уклонении от выплаты алиментов на четверых детей и назначил пять месяцев исправительных работ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственное обвинение по делу поддержали сотрудники прокуратуры Лихославльского района. Суд установил, что в марте 2025 года женщину уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка.

Однако должных выводов подсудимая не сделала и вновь в течение трех месяцев не выплачивала алименты на четверых детей. В результате общая сумма задолженности по обязательным выплатам превысила 600 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неоднократная неуплата средств на содержание детей). В качестве наказания ей назначено пять месяцев исправительных работ, при этом пять процентов от её заработка будут удерживаться в доход г