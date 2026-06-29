В финале конкурса «Это у нас семейное» будет участвовать семья из Твери

Желаем удачи! Фото: личный архив героев публикации/предоставлено ПТО

Семья Ларионовых - Креславских из Твери вышла в финал конкурса «Это у нас семейное». Конкурс проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей», финал состоится 5 - 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Имена победителей огласят в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Зелёном театре ВДНХ.

Тверская семья - одна из 330 семейных команд-финалистов из 85 регионов страны. Они будут бороться за главный приз конкурса - сертификаты на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий (покупку жилья или ипотеку). Всего таких призов будет шестьдесят.

Чтобы выбиться в число шестидесяти победителей семьям предстоит пройти ряд испытаний - на эрудицию и смекалку, командную работу и взаимопонимание.

В тверской семейной команде пять человек. Это мама Мария и папа Александр, сын Лукьян, бабушка Татьяна Алексеевна, дядя Георгий. За своих родных болеет маленький сын Саша.

Конкурс «Это у нас семейное» инициирован в рамках нацпроекта «Семья». В каждую команду входят четыре и более человек, которые должны быть представителями трёх и более поколений. Всего от Тверской области участниками конкурса были 1473 семьи.