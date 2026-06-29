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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:46

Жительница Лихославля через прокуратуру наказала управляющую компанию

Собственница квартиры в доме № 19 на улице Лихославльской добилась наказания коммунальщиков за игнорирование ее электронных писе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Прокуратура защитила права жительницы, чьи обращения были проигнорированы управляющей компанией. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура защитила права жительницы, чьи обращения были проигнорированы управляющей компанией. Фото: Прокуратура Тверской области.

Жительница Лихославля в апреле 2026 года направила несколько обращений в управляющую организацию через электронную систему ГИС ЖКХ. Коммунальная служба не стала отвечать вовремя, нарушив законные сроки публикации ответов в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Тверичанка пожаловалась в прокуратуру Лихославльского района, сотрудники которой провели проверку и подтвердили факт нарушения. По инициативе прокуроров против руководителя управляющей компании возбудили административное дело по части 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ.

За несвоевременное реагирование на запросы жительницы директора организации наказали штрафом в размере 5 тысяч рублей.