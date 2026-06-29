В Тверской области выбрали лучшие инклюзивные детский сад и школу

Победители продемонстрировали лучшие результаты в создании доступной и комфортной образовательной среды для малышей с особыми потребностями. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2026». Это всероссийский конкурс, который проводится уже в 13-й раз. Участие в нём принимают не только школы, но и детские сады.

Лучшим инклюзивным детсадом стал детский №19 из Вышнего Волочка. Второе место занял ржевский детсад № 28. Третьим лучшим инклюзивным садиком назван детский сад комбинированного вида №7 из Торжка.

«Эти учреждения продемонстрировали лучшие результаты в создании доступной и комфортной образовательной среды для малышей с особыми потребностями», - сообщает правительство Тверской области.

Среди инклюзивных школ Тверской области лучшей стала школа №2 имени Сергея Ступакова из Удомли. На втором месте Лихославль с его школой №2 имени Героя России Романа Шадрина. Третье место у школы №5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад из Ржева.

Региональные победители получат заслуженные награды на Августовской педагогической конференции, а также будут отстаивать честь Верхневолжья в федеральном этапе конкурса.