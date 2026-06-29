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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:23

На улице 2-я Красина в Твери в ДТП пострадал человек

В Твери спасатели только что ликвидировали последствия столкновения двух автомобилей на улице 2-я Красина
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На месте работали спасатели. Фото: МЧС Тверской области.

На месте работали спасатели. Фото: МЧС Тверской области.

Как сообщили в МЧС Тверской области, на месте аварии оперативно работали сотрудники пожарно-спасательной части № 3. Две машины столкнулись прямо на проезжей части, в результате дорожного инцидента пострадал один человек.

Огнеборцы провели комплекс мер по ликвидации последствий этого столкновения. В связи с аварией специалисты регионального МЧС напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

Автомобилистов призывают не совершать резких маневров на дороге, не отвлекаться от управления транспортом, а в случае усталости — незамедлительно остановиться для отдыха.