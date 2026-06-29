Тверские спасатели потушили 36 пожаров и выезжали на 11 ДТП за неделю

Пожарно-спасательные подразделения МЧС Тверской области с 22 по 28 июня приняли участие в ликвидации последствий 11 дорожно-транспортных происшествий. Фото: МЧС Тверской области.

В Тверской области в период с 22 по 28 июня в дорожных авариях и на водоемах погибли три человека, еще десять получили различные травмы. По оперативным данным областного управления МЧС, на водных объектах региона зафиксировали два происшествия, унесших две жизни.

В 11 дорожно-транспортных происшествиях, на ликвидацию которых привлекались пожарные расчеты, пострадали семь человек и один погиб. При тушении 36 техногенных пожаров спасатели зафиксировали травмирование троих граждан.

Чрезвычайных ситуаций в области за этот период не произошло. Спасатели Верхневолжья призывают граждан к осторожности и напоминают, что при возникновении ЧС следует звонить на номер 112.