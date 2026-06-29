Тверским подросткам напомнили об уголовных делах за драки и хулиганство

Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следственный комитет РФ призвал несовершеннолетних жителей Верхневолжья к законопослушному поведению, рассказав об участившихся случаях группового хулиганства в Тамбовской области. По данным ведомства, все подобные инциденты выявляются в ходе интернет-мониторинга и жестко пресекаются.

Так, несовершеннолетняя жительница Тамбова, провоцировавшая драки в ТРЦ, уже получила реальный срок по делу о хулиганстве. В рабочем поселке Первомайский завершается следствие по делу о массовой драке, в которой шесть подростков получили травмы разной тяжести (один пострадавший все еще находится в больнице).

На скамье подсудимых оказались и трое юношей в возрасте 16–17 лет, напавших на людей на остановке после замечания в автобусе. Сотрудники СКР расследуют причины таких инцидентов и направляют представления в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По закону за тяжкое хулиганство по частям 2 и 3 статьи 213 УК РФ подросткам грозит до 8 лет тюрьмы.