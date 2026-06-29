Над Тверской областью и другими регионами России за ночь сбили 209 БПЛА

Минобороны РФ сообщило о перехвате 209 беспилотников над регионами страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабный налет украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны России, в период с 20:00 московского времени 28 июня до 07:00 московского времени 29 июня военные перехватили и ликвидировали 209 вражеских БПЛА.

Воздушные цели были уничтожены над Тверской областью, а также над территориями Тульской, Смоленской, Ростовской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской, Белгородской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Дополнительно ПВО сработала над акваториями Азовского и Черного морей.