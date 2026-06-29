Тверские пожарные ликвидировали семь возгораний и выезжали на ДТП за сутки

Оперативная сводка Центра управления в кризисных ситуациях подготовлена спасателями МЧС Тверской области к 6 часам утра 29 июня. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС представил оперативную сводку по состоянию на 06:00 29 июня 2026 года. В течение дежурных суток дежурные силы обеспечивали реагирование на происшествия в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Спасатели выезжали на тушение трех случаев горения мусора и четырех пожаров в зданиях: на улице Свердлова в Торжке, в селе Нерль Калязинского округа, в деревне Орлово Старицкого округа, а также в районе деревни Тутань Калининского округа.

Также подразделения привлекались для ликвидации последствий одного ДТП. На особом контроле тверского Главка МЧС остаются прохождение туристических групп, обстановка на водных бассейнах области и мониторинг погодных условий.