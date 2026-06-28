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НовостиПроисшествия28 июня 2026 15:16

В Твери подросток нашёл телефон и стал фигурантом уголовного дела

Молодой человек продал гаджет
Зоя КИРЬЯНОВА
Полиция быстро нашла подозреваемого. Фото: УМВД по Тверской области

Полиция быстро нашла подозреваемого. Фото: УМВД по Тверской области

В Твери 17-летний подросток наткнулся на чужой мобильный телефон на проспекте Корыткова и решил присвоить находку. Он удалил сим-карту, включил авиарежим, несколько дней держал гаджет дома в коробке, а затем сдал в ломбард за три тысячи рублей.

Между тем владелец телефона, десятилетний мальчик, искал пропажу, а его отец заявил о краже в полицию, оценив ущерб в восемь тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след юноши. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.