В Твери подросток нашёл телефон и стал фигурантом уголовного дела

Полиция быстро нашла подозреваемого. Фото: УМВД по Тверской области

В Твери 17-летний подросток наткнулся на чужой мобильный телефон на проспекте Корыткова и решил присвоить находку. Он удалил сим-карту, включил авиарежим, несколько дней держал гаджет дома в коробке, а затем сдал в ломбард за три тысячи рублей.

Между тем владелец телефона, десятилетний мальчик, искал пропажу, а его отец заявил о краже в полицию, оценив ущерб в восемь тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след юноши. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.