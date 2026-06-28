Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2026 14:06

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным мостом в Тверской области

Следственные органы начали проверку после жалоб местных жителей
Зоя КИРЬЯНОВА
Мост находится в аварийном состоянии.

Мост находится в аварийном состоянии.

Проблема аварийного моста в деревне Калошино Калининского округа Тверской области привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Единственная переправа, связывающая населённый пункт с внешним миром, уже давно находится в неудовлетворительном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, проезд транспорта стал опасным и затруднённым. Местные жители опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации экстренные службы не смогут своевременно добраться до них, а жалобы в различные инстанции к результату не привели.

По поручению главы ведомства в региональном управлении СК начата процессуальная проверка, Бастрыкин также потребовал доложить о её промежуточных итогах, принятых решениях и мерах по обеспечению транспортной доступности.