Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным мостом в Тверской области

Мост находится в аварийном состоянии.

Проблема аварийного моста в деревне Калошино Калининского округа Тверской области привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Единственная переправа, связывающая населённый пункт с внешним миром, уже давно находится в неудовлетворительном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, проезд транспорта стал опасным и затруднённым. Местные жители опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации экстренные службы не смогут своевременно добраться до них, а жалобы в различные инстанции к результату не привели.

По поручению главы ведомства в региональном управлении СК начата процессуальная проверка, Бастрыкин также потребовал доложить о её промежуточных итогах, принятых решениях и мерах по обеспечению транспортной доступности.