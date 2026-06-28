В Тверской области подвели итоге первой смены в детских лагерях

Первая смена в детских лагерях официально окончилась. Фото: Правительство Тверской области

В Тверской области завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. За это время работал 881 лагерь, где отдохнули более 63 тысяч детей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, свыше 46 тысяч ребят посещали дневные лагеря, почти 4,2 тысячи — загородные, ещё 2,6 тысячи выбрали палаточный формат, а 11 тысяч подростков - в лагерях труда и отдыха. Глава региона Виталий Королев, посетивший «Лесную сказку» в Максатихе, отметил насыщенную программу смены: дни были расписаны буквально по минутам, дети постоянно вовлечены в активности.

Первая смена была посвящена Году единства народов России, объявленному президентом. Ребята участвовали в этнографических квестах, исторических викторинах и творческих мастерских — всё это помогало им знакомиться с многообразием культур страны. Главная задача, по словам руководителя области, — чтобы каждый ребёнок получил не только безопасный, но и интересный, развивающий отдых.