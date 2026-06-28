В Твери выходили малыша, родившегося раньше срока с весом 800 г

Малыш родился весом всего 800 граммов. Фото: Перинатальный центр Тверь

В Тверском перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной выхаживают одного из самых маленьких пациентов — малыша, родившегося в марте с весом 880 граммов на сроке 25 недель и 6 дней. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Почти два месяца малыш провёл в реанимации новорождённых, где врачи боролись за его жизнь. Сейчас ребёнок переведён в отделение патологии новорождённых, проходит реабилитацию и набирает вес — сегодня он весит уже 2300 граммов.

Для ранней реабилитации недоношенных в центре используют специальные позиционеры «Руки Луги», которые помогают малышу сохранять физиологичную позу, чувствовать опору, спокойнее спать и легче адаптироваться после реанимации. Эти устройства также снижают риск апноэ и брадикардии.