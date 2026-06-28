В Тверской области с начала года 520 подростков устроились на работу

Больше всего подростков устроились в АО «Кимрская фабрика им. Горького». Фото: Правительство Тверской области

Более 520 подростков устроились на работу в Тверской области с начала года — для многих школьников летние каникулы стали первым шагом в трудовую жизнь. Помогает им в этом региональная служба занятости. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в конце мая в 31 муниципалитете прошла ярмарка вакансий «Моё трудовое лето», а её площадки лично посетил глава региона Виталий Королев.

Тогда он отметил, что важно, чтобы ребята занимались тем, что им интересно, зарабатывали на свои мечты и чувствовали реальный результат труда. Среди лидеров по приёму подростков — АО «Кимрская фабрика им. Горького», где с начала лета трудоустроили более 120 школьников: девушки собирают респираторы, юноши работают подсобными рабочими и помогают упаковывать продукцию.

На «Калязинской мануфактуре» в июне приняли 10 человек — они комплектуют и упаковывают спецодежду, следят за порядком. Также вакансии для подростков открыты на Тверском вагонзаводе, ТЖБИ-4, хлебозаводе, «Мармеладной сказке», «Парижской коммуне», в «Чихачах» и других предприятиях. Более 40 работодателей уже получили субсидии от региона на возмещение затрат по трудоустройству подростков. Найти подходящую работу можно на портале «Работа России» или обратившись в центр занятости.