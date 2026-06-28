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НовостиПроисшествия28 июня 2026 8:23

В Твери парень проворачивал мошенническую схему прямо под видеокамерами

Молодой человек подменял новые телефоны на подделки
Зоя КИРЬЯНОВА
Парня вычислили по камерами. Фото: УМВД по Тверской области

Парня вычислили по камерами. Фото: УМВД по Тверской области

В Твери 18-летний парень придумал схему мошенничества с заказами телефонов на почте. Он находил на сайтах объявлений новые смартфоны, оформлял доставку в отделение связи, а при получении под видом проверки подменял дорогой аппарат на неисправный старый той же модели. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Тверской области.

Затем парень оформлял возврат товара, оставляя себе и деньги, и сам телефон, а похищенные гаджеты сдавал в скупку. Когда возвращённый заказ доходил до продавцов, они находили подделку и обращались в полицию. Оперативники установили, что молодой человек дважды провернул эту аферу — жертвами стали жительница Тамбовской области и житель Челябинска, каждый потерял по 20 тысяч рублей.

В Твери парень проворачивал мошенническую схему прямо под видеокамерами

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурант задержан и находится в ИВС до избрания меры пресечения. Похищенные телефоны изъяты и скоро вернутся владельцам.