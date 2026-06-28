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НовостиОбщество28 июня 2026 6:32

Тверской подросток Егор Бычков стал финалистом проекта «Хор Первых»

Жюри высоко оценило исполнение юноши из Торжка
Зоя КИРЬЯНОВА
Егор Бычков исполнил «Бросок на небеса». Фото: Правительство Тверской области

Егор Бычков исполнил «Бросок на небеса». Фото: Правительство Тверской области

Егор Бычков из Торжка стал финалистом Всероссийского проекта «Хор Первых». Вместе с педагогом он подготовил видеозапись песни Алексея Хворостяна «Бросок на небеса» — эксперты высоко оценили вокальные данные, артистизм и мастерство юного исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Хор Первых» — главный вокальный проект Движения Первых, ежегодно объединяющий 100 лучших детских голосов страны. Финалисты участвуют в крупных федеральных мероприятиях, записывают треки с известными артистами, проходят обучение у ведущих педагогов международного уровня.

Проект входит в музыкальную платформу «ЗВУЧИ», которая создана для творческого развития детей и молодёжи.