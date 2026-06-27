В Тверской области неделю ищут 87-летнего пенсионера

В Тверской области с 21 июня разыскивают 87-летнего жителя Вышневолоцкого округа Владимира Дмитриева. Информацию опубликовали на этой неделе в соцсетях отряда «Сова».
Неделю назад дедушка ушёл из дома в деревне Новое Село и не вернулся.
В ориентировке указаны такие приметы мужчины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, зелёные глаза.
Особые приметы – хромает и ходит с палочкой.
Пропавший был одет в серо-коричневую вельветовую рубашку, тёмно-синие с белыми лампасами штаны, зелёные калоши, серо-коричневую кепку. Это предположительные данные.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении гражданина, +7-904-014-12-34, +7-910-646-34-34 или 112.
«Нужна помощь волонтёров!» – подчёркивают в посте «Совы».