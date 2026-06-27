Владимир Васильев: В России созданы уникальные возможности для каждого проявить свой талант. Фото: пресс-служба ГД РФ.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме от имени и по поручению фракции поздравил молодых людей «с самым ярким, энергичным и жизнеутверждающим праздником – Днём молодёжи!».

«Традиционно этот день совпадает со школьными выпускными. Желаем всем, кто только выбирает свой путь или делает первые шаги в профессии, быть достойными преемниками поколений победителей, первооткрывателей и талантливых созидателей России. Вам предстоит написать новые страницы золотой летописи нашей страны, реализовав тот огромный потенциал, заложенный с любовью родителями и учителями. Мы гордимся вашими достижениями – именно молодёжь во время пандемии коронавируса стала ядром волонтёрского движения, взяв под крыло людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

С началом СВО молодые люди встали с оружием в руках на защиту суверенитета страны, отважно проявив себя на поле боя. Самому молодому Герою России – Илье Каркавину – на момент присвоения высокого звания исполнилось 19 лет. Во время Великой Отечественной войны его прадед за мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Два подвига во имя Отечества в одной семье с разницей почти в 80 лет говорят о неразрывности поколений, бережном сохранении истории, а значит, о лучшем будущем нашей страны.

«Единая Россия» делает все возможное, чтобы помочь молодым людям найти свой путь. Молодёжная организация партии (МГЕР) объединяет более 200 тысяч активистов по всей стране. На предварительном голосовании «Единой России» каждый пятый кандидат не достиг 35-летнего возраста, что говорит об обновлении партийной системы.

Понятие «молодёжная политика» было впервые закреплено поправками в Конституцию в 2020 году, что позволило фракции «Единая Россия» в Государственной Думе инициировать закон «О молодёжной политике», обеспечивший защиту прав молодёжи и поддержку самореализации.

Мы продолжаем эту работу – на днях принят закон о приравнивании стажировок молодых специалистов к первому официальному месту работы, что позволит облегчить трудоустройство молодых людей. В 12 регионах проводится эксперимент по совершенствованию среднего профессионального образования. В этом году более 60% школьников из 1 миллиона 700 тысяч девятиклассников поступают в колледжи и техникумы по ключевым для экономики направлениям. Вводятся новые бюджетные места в вузах и ссузах.

В России созданы уникальные возможности для каждого проявить свой талант. Дерзайте, мечтайте и смело идите вперёд.

Желаем, чтобы ваш личный успех стал частью большого успеха нашей великой страны. Всего самого лучшего».