Опубликовано видео нападения бабушки на сотрудницу салона в Тверской области

В Тверской области, в городе Торжок возбудили уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, нанёсшей травмы девушке в салоне связи. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.
Как установил участковый, женщина пришла в телеком-салон и осталась недовольна обслуживанием. Разозлившись, она схватила с прилавка терминал безналичной оплаты. Сначала угрожающе замахнулась, будто примериваясь, а потом бросила в стоявшую напротив работницу.
Видео – пресс-служба УМВД по Тверской области.
Судя по видеозаписи, пожилой даме либо сказали что-то неприятное, либо она восприняла какую-то фразу таким образом. Слышно, что агрессивная клиентка советует юным новоторкам научиться разговаривать со взрослыми людьми.
У 21-летней девушки-менеджера диагностировали перелом носа. Согласно медицинскому заключению, её травма расценивается как лёгкий вред здоровью.
В беседе с участковым женщина созналась в содеянном. Она рассказала, что в порыве гнева не подумала о траектории полёта увесистого предмета.
Теперь фигурантка должна явиться в правоохранительные органы, когда с ней свяжутся. Максимальное наказание, которое грозит нарушительнице – два года лишения свободы.