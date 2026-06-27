Опубликовано видео нападения бабушки на сотрудницу салона в Тверской области. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области.

В Тверской области, в городе Торжок возбудили уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, нанёсшей травмы девушке в салоне связи. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Как установил участковый, женщина пришла в телеком-салон и осталась недовольна обслуживанием. Разозлившись, она схватила с прилавка терминал безналичной оплаты. Сначала угрожающе замахнулась, будто примериваясь, а потом бросила в стоявшую напротив работницу.

Опубликовано видео нападения бабушки на сотрудницу салона в Тверской области Видео – пресс-служба УМВД по Тверской области.

Судя по видеозаписи, пожилой даме либо сказали что-то неприятное, либо она восприняла какую-то фразу таким образом. Слышно, что агрессивная клиентка советует юным новоторкам научиться разговаривать со взрослыми людьми.

У 21-летней девушки-менеджера диагностировали перелом носа. Согласно медицинскому заключению, её травма расценивается как лёгкий вред здоровью.

В беседе с участковым женщина созналась в содеянном. Она рассказала, что в порыве гнева не подумала о траектории полёта увесистого предмета.

Теперь фигурантка должна явиться в правоохранительные органы, когда с ней свяжутся. Максимальное наказание, которое грозит нарушительнице – два года лишения свободы.