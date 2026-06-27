Стали известны подробности гибели пассажирки в ночном ДТП в Тверской области. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Тверской области 27 июня около 01:00 на 1167-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись две машины. Это произошло в Старицком округе. Об этом рассказали в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Уже днём 27 июня стали известны подробности произошедшего. Предварительно установили, что 42-летний автомобилист на Ford Focus неправильно выбрал дистанцию и протаранил едущую впереди Lada Priora, за рулём которой был 40-летний автолюбитель.

35-летняя пассажирка Priora получила серьёзные травмы и умерла.

Госавтоинспекторы продолжают анализировать детали ДТП.