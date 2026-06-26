МЧС Тверской области сообщило об уничтожении боеприпасов времен войны

Согласно официальным данным регионального управления МЧС, 26 июня 2026 года группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области выезжала в район Нелидовского муниципального округа.
Там были зафиксированы и изъяты боеприпасы времен Великой Отечественной войны: одна 82-миллиметровая минометная мина и один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Силами взрывотехнической группы аварийно-спасательной службы опасные предметы были вывезены и ликвидированы на полигоне в соответствии со всеми требованиями безопасности.