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НовостиОбщество26 июня 2026 18:44

МЧС Тверской области сообщило об уничтожении боеприпасов времен войны

Аварийно-спасательная служба Тверской области отчиталась о ликвидации артиллерийского снаряда и минометной мины времен ВОВ
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Обнаруженные снаряд и мина были уничтожены на полигоне. Фото: МЧС Тверской области.

Обнаруженные снаряд и мина были уничтожены на полигоне. Фото: МЧС Тверской области.

Согласно официальным данным регионального управления МЧС, 26 июня 2026 года группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области выезжала в район Нелидовского муниципального округа.

Там были зафиксированы и изъяты боеприпасы времен Великой Отечественной войны: одна 82-миллиметровая минометная мина и один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Силами взрывотехнической группы аварийно-спасательной службы опасные предметы были вывезены и ликвидированы на полигоне в соответствии со всеми требованиями безопасности.