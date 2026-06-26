Зубцовских школьников в летних лагерях кормили без контроля качества пищи

Ведомство выявило и заставило устранить нарушения безопасности в детских пришкольных лагерях. Фото: Прокуратура Тверской области.

Объектами прокурорской проверки стали лагеря с дневным пребыванием детей и трудовые лагеря при Столипинской СОШ и Коробинской ООШ. Прокуратура Зубцовского округа установила, что права несовершеннолетних на безопасный отдых нарушались.

Эксперты зафиксировали ненадлежащее оформление трудовых договоров, работу потолочных светильников без защитных плафонов (колпаков), а также отсутствие контроля за качеством приготовленной пищи. По результатам проверки руководителям школ внесли официальные представления об устранении недостатков.

Также в отношении администрации учреждений возбудили дела об административных правонарушениях. К настоящему моменту руководство школ полностью отчиталось об устранении всех нарушений в лагерях.