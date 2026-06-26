Ранее судимый житель Осташкова попался полиции с пакетиком порошка

Задержанный уверял, что приобрел наркотическое средства через «закладку» для личного употребления. Фото: МВД Тверской области.

Уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено в отношении 39-летнего ранее судимого жителя Осташкова. Его задержали сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий на улице Володарского. У подозреваемого изъяли стеклянную курительную колбу и белый порошок.

Эксперты ЭКЦ Тверской области провели исследование и установили, что изъятое вещество — это наркотическое средство массой 1,11 грамма. Фигурант пояснил, что нашел наркотик в закладке и хранил для личного пользования. В данный момент оперативники выясняют каналы поступления наркотиков в регион и причастность третьих лиц к преступлению.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, максимальное наказание по статье составляет 10 лет заключения. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.