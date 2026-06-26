В Тверской области осудили убийцу пожилых супругов

Суд приговорил жителя Калининского округа к 18 годам колонии строгого режима. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Совместное застолье в одном из дачных поселков под Тверью закончилось кровавой расправой над пожилой парой и приговором к 18 годам строгого режима. Жертвами преступления, совершенного 11 января 2025 года в садоводческом товариществе Калининского округа, стали 68-летний мужчина и его 66-летняя супруга. К ним в гости в частный дом пришел 30-летний житель Савватьевского торфопредприятия.

Во время употребления спиртных напитков гости и хозяева поссорились из-за взаимных оскорблений. В разгаре конфликта гость нанес хозяину дома более десяти ударов, а его жене — свыше двадцати ударов по жизненно важным органам. Супруги скончались на месте. Нападавший сбежал, выбросив обувь, одежду и само орудие преступления.

Гособвинение по делу поддерживал прокурор Тверской области Денис Назаренко. Суд признал фигуранта виновным по пунктам «а», «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью). Наказание составило 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и дополнительно 1,5 года ограничения свободы.