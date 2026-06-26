Приняты решения по реставрации объектов культурного наследия в Тверской области

Особняк Неворотиных в Бежецке. Фото: проект «Консервация»

26 июня главы региона Виталий Королев провел заседание президиума областного правительства. Приняты решения по сохранению объектов культурного наследия Верхневолжья.

"В ближайшие годы в Тверской области запланировано проведение реставрационных работ на ряде памятников культуры и архитектуры. Среди них – особняк купцов Неворотиных, который является одним из самых красивых жилых зданий Бежецка начала ХХ века", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Этот особняк в Бежецке попал в поле внимания Виталия Королева во время рабочей поездки в округ 19 июня. Тогда глава региона отметил, что здание с замечательной архитектурой просто необходимо реставрировать. Это позволит создать в этом доме многофункциональное выставочное пространство.

Напомним, что особняк Неворотиных был включен в госпрограмму по сохранению, популяризации и госохране объектов культурного наследия Тверской области на 2024-2029 годы.

Также в перспективе - восстановительные работы в Вышневолоцком драмтеатре, здании духовного училища и старом Дворце пионеров в Твери, архитектурно-этнографическом музее под открытым небом Василево и ряде других.

Также на заседании утвержден режим особой охраны на территориях общей площадью более 142 га – в лесопарке «Красная горка» Калязинского округа и болоте «Зеленый остров» Андреапольского округа.