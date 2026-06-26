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НовостиОбщество26 июня 2026 15:39

В Тверской области будут судить вологжанина за создание нарколаборатории

В Конаковском муниципальном округе правоохранительные органы ликвидировали подпольную лабораторию
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Силовики изъяли около 50 килограммов наркотиков, 173 килограммов прекурсоров и специальное лабораторное оборудование.

Силовики изъяли около 50 килограммов наркотиков, 173 килограммов прекурсоров и специальное лабораторное оборудование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Вологодской области предстанет перед судом в Твери за организацию крупного наркопроизводства в составе преступной группы. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по его делу.

По материалам следствия, с апреля по октябрь 2024 года мужчина состоял в организованной группе, которая развернула нарколабораторию на территории Конаковского муниципального округа. Деятельность подпольного цеха пресекли правоохранители, изъяв около 50 килограммов наркотических средств, свыше 173 килограммов прекурсоров и профессиональное оборудование.

Фигуранту вменяют часть 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотиков) и часть 2 статьи 228.3 УК РФ (хранение прекурсоров). Дело направлено для рассмотрения по существу в Тверской областной суд. Материалы в отношении остальных соучастников преступной схемы выделены следователями в отдельное производство.