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НовостиОбщество26 июня 2026 14:45

В Рамешках суд оштрафовал женщину за фиктивную регистрацию иностранца

Рамешковский районный суд Тверской области признал местную жительницу виновной в фиктивной регистрации иностранного гражданина
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Осужденная женщина выплатит штраф частями.

Осужденная женщина выплатит штраф частями.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Рамешковский районный суд признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания и по месту жительства в РФ. Уголовное дело по судья рассмотрел 24 июня 2026 года.

С учетом частичного сложения наказаний К. приговорили к штрафу в размере 120 000 рублей. Принимая во внимание материальное положение женщины, суд предоставил ей рассрочку на 2 года.

Осужденная обязана выплачивать долг равными частями по 5 000 рублей каждый месяц не позднее его последнего дня, причем первый взнос нужно сделать в течение 60 дней после вступления приговора в силу.