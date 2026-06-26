В Калининском округе квартиру получила семья с пятью детьми

Квартиру получила семья Жкровых. Фото: пресс-служба Калининского округа

В Калининском округе многодетной семье выдали ключи от квартиры. Событие произошло в торжественной обстановке на заседании Думы Калининского округа.

Новоселами станет многодетная семья Журовых, где воспитываются пятеро детей. Семья проживала в двухкомнатной квартире в деревне Колталово. Теперь их жилая площадь увеличилась в два раза.

Пресс-служба администрации Калининского округа сообщает, что понимая большую потребность многодетных семей в улучшении жилищных условий, в 2025 году в Калининском округе была утверждена программа капитального ремонта жилых помещений. В ближайшее время по данной программе запланирован капитальный ремонт 16-ти многоквартирных домов, новоселами которых уже в следующем году могут стать многие многодетные семьи Калининского округа.

Также за последние 15 лет более 700 многодетных семей были обеспечены земельными участками.

На заседании думы были вручены земельные сертификаты и участникам специальной военной операции и их семьям. Новые участки получили участки в населенных пунктах: Чадово, Кольцово, Эммаусс, Прибытково и Тургиново.

Участок предоставляется тем бойцам, которые были награждены орденом или имеют звание Герой России. Это могут быть как жители Калининского округа, так и города Твери.

Документы можно подать после завершения участия в специальной военной операции - в МФЦ или в администрацию округа. Завершение – это, в том числе, окончание контракта или ранение, после которого военнослужащий признан негодным и не может продолжить службу. В случае гибели бойца, награжденного орденом или имеющего звание Героя России, его родственники также могут претендовать на земельный участок.