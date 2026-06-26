Владельцам iPhone из Тверской области объяснили способ возврата VK и Мах

Эксперты опубликовали способ обхода ограничений App Store. Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Удаление из магазина App Store приложений VK и мессенджера Мах лишило пользователей привычного доступа к сервисам, а на уже установленных мессенджерах Мах пропали уведомления. Вернуть полноценную связь можно с помощью вывода веб-версий на главный экран телефона.

Как сообщает tver.aif.ru, эксперты описывают простую схему настройки. Для приложений VK нужно войти на сайты vk.me или vkvideo.ru через браузер, нажать на значок «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх), раскрыть пункт «Показать больше» и выбрать «Добавить на экран „Домой“», после чего войти в аккаунт.

Для мессенджера Мах инструкция аналогична: зайти по адресу web.max.ru, авторизоваться по мобильному номеру, кликнуть на «Поделиться», а затем выбрать «На экран „Домой“» и нажать «Добавить». Важным шагом при первом входе является согласие на получение push-уведомлений, чтобы не пропустить входящие сообщения.