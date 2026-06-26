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НовостиОбщество26 июня 2026 13:41

У поймавшего в Тверской области двух щук москвича конфисковали резиновую лодку

В Старицком округе суд вынес приговор 51-летнему жителю Москвы, который незаконно выловил две щуки с помощью запрещенной рыболовной сети
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За незаконный вылов мужчина выплатил государству компенсацию ущерба в 3 700 рублей и судебный штраф в 20 тысяч рублей.

За незаконный вылов мужчина выплатил государству компенсацию ущерба в 3 700 рублей и судебный штраф в 20 тысяч рублей.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Старицкого округа. Как установили следователи, в апреле 2025 года москвич ловил рыбу на Волге с резиновой лодки. Мужчина использовал сеть, что запрещено законом, и выловил два экземпляра щуки.

Своими действиями он нанес ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 700 рублей. Подсудимый полностью компенсировал причиненный государству вред. Суд признал мужчину виновным по пунктам «б» и «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, резиновую лодку, с помощью которой велась ловля, по решению суда конфисковали в доход государства.