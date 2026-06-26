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НовостиОбщество26 июня 2026 12:46

Тверские специалисты проверили партию вологодского молока для экспорта в КНР

Специалисты Тверской испытательной лаборатории завершили исследования крупной партии питьевого молока, подготовленной для экспорта в Китайскую Народную Республику
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Безопасность крупной партии питьевого молока подтвердили, проверив продукцию по сотне параметров качества. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Безопасность крупной партии питьевого молока подтвердили, проверив продукцию по сотне параметров качества. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Экспертиза партии питьевого молока общим весом 77,9 тонны, выпущенной предприятием из Вологодской области, завершилась 25 июня 2026 года. Исследования проводились специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Эксперты провели свыше 100 испытаний образцов на соответствие национальным стандартам Китая.

Молоко проверили по органолептическим и микробиологическим нормам, на содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, нитратов, нитритов, хлорорганических соединений, а также на наличие остатков 12 групп лекарственных средств. По итогам проверок все образцы подтвердили полное соответствие требованиям КНР, а экспортеру направили протоколы испытаний для отгрузки товара за рубеж.

Лаборатория на регулярной основе проверяет экспортные товары: наличие международной аккредитации и права использования знака ILAC гарантирует признание ее результатов за пределами России. Всего с начала 2026 года специалисты ведомства провели около 2000 подобных экспертиз для отечественных экспортеров.