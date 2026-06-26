Более 3200 вакансий представили в Тверской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства

На ярмарке в парке "РИМ" в Твери. Фото: Кристина Белякова/предоставлено ПТО

В 25 муниципалитетах региона прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры». Как сообщила пресс-служба областного правительства, там было представлено более 3200 вакансий от свыше 200 ведущих работодателей.

Глава региона Виталий Королев уверен в актуальности таких ярмарок и сам уже посещал одну из них в Твери, чтобы оценить возможности трудоустройства в Верхневолжье.

В Твери самой большой площадкой ярмарки стал исторический парк «Россия – Моя история». Там не только представили вакансии, но и провели «Фестиваль профессий», где можно было встретиться с настоящими профессионалами в своих сферах, а также - мастер-классы по робототехнике, сварке и покраске автомобиля (виртуально), оформлению декора. Кроме того, служба занятости организовала профориентационные консультации.