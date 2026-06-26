ИИ поможет ловить дорожных хулиганов в Тверской области

Зоркое око дорожной камеры Фото: Павел МАКАРОВ.

В этом году в Тверской области станет больше камер фото- видеофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал начальник ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области Игорь Новожилов в программе «Тверские дороги безопасности» в тверской студии радио «Комсомольская правда».

«Тверские дороги безопасности» - это совместный проект с Госавтоинспекцией Тверской области. Дорожные ситуации в регионе, ДТП и их разбор, культура вождения и профилактика аварий. Эти и другие темы вы можете услышать в радиоэфире на частоте 99,3 FM 18+.

Так, шесть новых дорожных камер уже появились на тверских дорогах. Три из них установлены в областном центре, ещё три – на федеральных трассах. В ближайшее время будут установлены ещё 20 современных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Всего же на данный момент на дорогах региона функционируют 153 стационарных комплекса и 12 мобильных. Кроме того, в этом году на помощь тверским автоинспекторам придёт искусственный интеллект. Его в систему ЦАФАП внедрят уже в октябре этого года.

- ИИ будет автоматические проводить сортировку материала по всем видам нарушений. Условно: автомобиль проехал, госномер распознан правильно, марка распознана правильно, уже готовый материал идёт на вынесение инспектору, - рассказал Игорь Новожилов.

Полностью послушать программу можно на страничке радио «Комсомольская правда»-Тверь в соцсети «Вконтакте».