В Твери пройдет ярмарка «Добрый шкаф»

На ярмарку приглашают всех желающих. Фото: фонд Твери

Фонд Твери организует ярмарку бесплатной выдачи вещей "Добрый шкаф" в областной столице. Все желающие могут воспользоваться предложением найти нужные вещи и обувь для себя или детей.

Ярмарка пройдет 1 июля с 15:00 до 19:00 на складе Фонда. Он расположен по адресу: пересечение Краснофлотской набережной и улицы Циммервальдской, точные географические координаты: 56.862551,35.888593

Правила выдачи: вы можете забрать любую понравившуюся вещь. Для получения необходимо будет заполнить контактные данные в ведомость: ФИО и телефон.

Проект "Добрый шкаф" реализуется при поддержке Правительства Тверской области.

Сообщайте о ярмарке близким и приходите сами.

Для тех, кто, наоборот, хочет сдать свои вещи, сообщаем обычный, не ярмарочный, режим работы склада.

Будние дни (кроме четверга) 11:00 - 15:00,

Четверг - 12:00 - 16:00

Суббота/Воскресенье - выходной