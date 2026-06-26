В Твери вышла книга об архитектуре и истории Отроч монастыря и Речного вокзала

Иллюстрация из книги. Фото: предоставлено "КП"-Тверь"

В Твери появилась книга, посвящённая одной из главных историко-архитектурных доминант нашего города - устью Тверцы, месту, где некогда возвышался Отроч монастырь, а позже - здание Речного вокзала. Труд называется "Архитектурные образы Твери: Отроч монастырь - Речной вокзал" (6+), его авторы - доктор искусствоведения Алексей Салимов с супругой, специалистом в области истории архитектуры, инженером-реставратором Мариной Салимовой (см. "Досье "КП" ниже).

Алексей и Марина Салимовы углубляются в многовековую историю устья Тверцы. Фото: предоставлено "КП"-Тверь"

Алексей и Марина Салимовы углубляются в многовековую историю устья Тверцы и сменявших друг друга архитектурных комплексов, его украшавших. Издание, проиллюстрированное архивными фотографиями, увидело свет именно сейчас неслучайно.

Одна из иллюстраций. Фото: предоставлено "КП"-Тверь"

Спустя почти девять лет после обрушения Речного вокзала, на стрелке Тверцы и Волги начались работы по воссозданию не только его здания, но и давно утраченного Отроч монастыря. Как пишут сами авторы, они решили "внести посильный вклад в решение этой весьма сложной градостроительной и архитектурной проблемы".

Авторы. Фото: предоставлено "КП"-Тверь"

ДОСЬЕ "КП"

Алексей Маратович Салимов - автор более 300 научных работ, в том числе 27 книг. Доктор искусствоведения, членкор Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор НИУ МГСУ (Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), главный научный сотрудник НИИТИАГ (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства). Сфера научных интересов - теория и история архитектуры, градостроительства, реставрации, архитектурная археология.

Марина Анатольевна Салимова - инженер-реставратор, специалист в области истории архитектуры, реставрации архитектурных памятников, архитектурной археологии. Автор более сотни научных статей и нескольких книг.