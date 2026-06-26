Тверские гимнастки завоевали золото на международном турнире в Баку

Гимнастки покорили международный пьедестал в Баку и получили символические короны. Фото: СК «Крылья».

С 18 по 21 июня в Баку прошел 23-й международный турнир «Кубок принцессы» (Princess Cup), организованный в рамках Международной клубной лиги. За призы в многоборье и отдельных видах соревновались спортсменки из России, Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана. Тверской регион представили восемь гимнасток из клуба «Крылья» под руководством Валентины Казаевой.

По информации tverisport.ru, все тверские участницы поднялись на пьедестал почета, а четыре из них завоевали титулы абсолютных победительниц. Наибольшего успеха среди женщин от 16 лет и старше добилась Елизавета Фигурова, победившая во всех четырех упражнениях и в многоборье. Среди юниорок от 13 лет и старше абсолютное золото выиграла Мария Васильева.

По программе первого разряда в категории девушек от 12 лет и старше в многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами первенствовала Анна Дергунова. В категории 10-летних девочек лучшей в многоборье и упражнении с булавами стала Наталья Казаева. В этой же группе второе место заняла Аглая Гончарова, сделавшая золотой дубль в отдельных упражнениях. Бронзовые медали выиграли Амира Исмайлова, а также Дарья и Софья Федоровы.