Тверской городской архив начал сбор сведений об участниках СВО

Коллекция формируется из документов на различных носителях. Фото: Тверской городской архив

Тверской городской архив обратился к тверичанам с сообщением. В архиве начинает формироваться коллекция «Участники Специальной военной операции». Для сохранения современной истории, увековечения памяти тверичан, участвовавших в СВО.

Архив приглашает к сотрудничеству участников СВО и их родственников, а также общественных деятелей и волонтеров, оказывающих поддержку фронту.

Коллекция формируется из документов на различных носителях и в разнообразных форматах (текстовые, изобразительные, аудиовизуальные, фонодокументы, фотодокументы, видеодокументы и др.).

Что можно принести в архив:

- личные документы (грамоты, благодарности, удостоверения, свидетельства, военные билеты, наградные документы, письма);

- дневники, мемуары, воспоминания, интервью участников СВО;

- документы профессиональной деятельности;

- творческие работы различных жанров (книги, песни, стихи, рисунки);

- переписку;

- фотографии;

- документы об участниках Специальной военной операции - статьи, вырезки из газет и журналов, фото встреч участников СВО со школьниками, ветеранами и др.

При каждом поступлении документов оформляется договор о передаче документов в архив, в котором сдатчик может установить ограничения на доступ и использование документов.

Контактное лицо – Киселева Ирина Олеговна, главный хранитель фондов.

Телефон для связи – 8 (4822) 50-70-94.

Адрес архива: Фадеева ул., д. 39, г. Тверь, 170028.

E-mail: archives-tver@mail.ru