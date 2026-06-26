В Твери благоустроят городской пляж, но в следующем году

Большинство выбрали пляж. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери состоялось заседание комиссии по отбору общественных зон, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». На нем были подведены итоги рейтингового голосования и определена территория, которая будет благоустроена в 2027 году.

Напомним, что голосование проводилось на единой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru с 21 апреля по 12 июня. В этом году был представлен перечень из 35 общественных зон во всех районах Твери, сформированный на основании предложений жителей.

В голосовании приняли участие 27 534 человека. Наибольшее количество голосов было отдано территории «Зона отдыха вдоль реки Волга от Староволжского моста до улицы Благоева» (Городской пляж). За благоустройство пляжа проголосовали 5 779 человек. На объекте-победителе рейтингового голосования в 2027 году начнутся работы по благоустройству.

Напомним, сейчас в рамках федерального проекта завершается благоустройство двух территорий, выбранных по итогам голосования горожан в прошлом году. Это Мигаловская набережная и сквер на улице Артюхиной (2-й этап).