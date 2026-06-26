В Твери временно перекроют движение на нескольких улицах и площадях

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и обращать внимание на временные знаки объезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Твери вводятся временные ограничения на движение и парковку личного транспорта, а также средств индивидуальной мобильности. Городская администрация опубликовала график закрытия улиц:

27 и 28 июня (с 09:00 до 21:00): перекроют проспект Калинина у путепровода Октябрьской железной дороги. Автобусы и спецслужбы пропускать будут. Работы проводит ООО «Мехколонна СТС».

С 28 июня по 27 июля (круглосуточно): полностью закроют Привокзальную площадь и улицу Колодкина (около дома № 24 на улице Коминтерна). Пассажирский транспорт будет ходить в обход площади. Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой».

5 июля (с 08:00 до 21:00): перекроют Тверскую площадь от Новоторжской улицы до Свободного переулка для мероприятия ООО «Док-Синема». Жителей окрестных домов обещают беспрепятственно пропускать во дворы.