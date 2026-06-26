В Весьегонске мужчина поверил обещанию о выгодном авто и лишился денег

Потерпевший перевел 580 000 рублей на продиктованный мошенником счет. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Житель Весьегонска стал жертвой обмана в мессенджере после общения с неизвестным, представившимся сотрудником «онлайн-платформы». Тот убедил 34-летнего мужчину оформить автокредит для выгодного приобретения машины. Потерпевший установил на телефон мобильный банк и отправил запрос на кредит в 500 000 рублей.

Затем, следуя указаниям мошенника о необходимости перевода денег на «безопасный счет» для их вывода, мужчина перечислил по указанному номеру 580 000 рублей. Не дождавшись возврата средств и потеряв связь с собеседником, через несколько дней весьегонец сообщил о случившемся в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск причастных лиц.

Полиция вновь призывает жителей Верхневолжья проявлять бдительность, не вступать в переписку с подозрительными незнакомцами и не осуществлять денежные переводы под их диктовку.