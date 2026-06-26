В Тверской области стартовали избирательные кампании в некоторых округах

Выборы пройдет в Единый день голосования - 20 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области дан старт избирательным кампаниям по выборам депутатов муниципальных Дум Вышневолоцкого, Лихославльского, Молоковского, Рамешковского и Спировского округов. Об этом сообщил облизбирком.

24 июня опубликовано решение территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого округа о назначении голосования на дополнительных выборах депутатов местной Думы по одномандатным избирательным округам № 3, 18 на 20 сентября 2026 года.

26 июня опубликованы решения о назначении на этот же день основных выборов депутатов Дум Лихославльского, Молоковского, Рамешковского и Спировского округов.

"На дополнительных выборах депутатов Думы Вышневолоцкого округа предстоит избрать 2 депутатов; в Думу Лихославльского округа – 18 депутатов, по 15 депутатов будут избраны в Думы Молоковского, Рамешковского и Спировского округов. В общей сложности на муниципальных выборах замещаются 65 мандатов из 108, подлежащих замещению на федеральных, региональных и муниципальных выборах 20 сентября 2026 года на территории Тверской области", - уточнила пресс-служба облизбиркома.