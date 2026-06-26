В Тверской области за несколько лет значительно сократилось количество бесхозных объектов

Николай Фролов рассказал представителям СМИ о некоторых промежуточных итогах работы по наполнению ЕГРН. Фото: Управление Росреестра по Тверской области

25 июня руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов сообщил о результатах работы ведомства по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями.

Отмечено заметное сокращение объектов недвижимости без прав собственников. На 1 декабря 2022 года процент таких безхозных объектов в регионе составлял 28,6%, или более 643,3 тыс. В рамках исполнения перечня поручений президента от 11.08.2022 № Пр-1424. на 1 июня 2026-го количество зарегистрированных объектов недвижимости без прав в Тверской области сократилось до 11,43% и составило 239,9 тыс.

Также серьезно сокращено количество жилых и нежилых помещений без прав в многоквартирных домах. Если в апреле 2025 года их общее количество было более 6,5 тыс., то к июню 2026-го количество таких объектов снизилось до 1,3 тыс.

Продолжая тему регистрации прав на имущество собственников помещений в многоквартирных домах, руководитель тверского Росреестра подчеркнул необходимость регистрации права общей долевой собственности в отношении земельных участков, расположенных под ними. По сведениям ЕГРН всего в Верхневолжье на государственном кадастровом учете стоит 22,5 тыс. многоквартирных домов и только в отношении 13,9 тыс. земельных участков, расположенных под ними, оформлена регистрация права общей долевой собственности.

Руководитель тверского Росреестра подчеркнул, что наполнение ЕГРН данными происходит, в том числе, за счет интеграции сведений из внешних реестров, например, Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).