В Тверской области 386 детей автоматически получили единое пособие

Семьи Тверской области с тремя и более детьми, получившие ранее отказ в господдержке, начнут ежемесячно получать по 9 тысяч рублей на ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По новым правилам многодетные родители сохраняют право на единое пособие, если за время выплаты доход их семьи увеличился и превысил установленный лимит, но не более чем на 10%. В связи с этим Соцфонд Тверской области автоматически пересмотрел вынесенные ранее отказы по этой причине и назначил выплаты без подачи повторных заявлений. Уведомления о назначении средств придут семьям на портал госуслуг.

Для родителей с небольшим превышением доходов размер ежемесячной выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, что в Тверской области равняется 9 тысячам рублей. Поправки приняты во исполнение поручения Президента РФ. Руководитель областного отделения Соцфонда Вячеслав Воеводин подчеркнул, что процесс назначения упростили для удобства граждан, избавив их от необходимости вновь подавать заявления.

Единое пособие является адресным и назначается семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума (в 2026 году в Верхневолжье это 18 560 рублей на человека), при этом учитываются имущество семьи, занятость родителей и причины ее отсутствия. Всего с начала 2026 года выплату в регионе получили 37 166 детей и 880 будущих мам. По всем вопросам предоставления мер поддержки работает бесплатный контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, по пятницам — с 08:30 до 16:30).