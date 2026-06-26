В Тверской области за неделю зарегистрировали 347 укусов клещей

Жителям Тверской области напомнили о порядке действий при укусе клеща и правилах безопасных прогулок в лесопарковых зонах. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За последнюю неделю в Тверской области специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 347 укусов клещей, а также единичные случаи опасных инфекций — клещевого боррелиоза и энцефалита. Показатели соответствуют среднемноголетним значениям, а мониторинг ведомство ведет с 4 марта 2026 года.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют надевать светлую закрытую одежду, использовать специальные репелленты и тщательно проверять кожу и шерсть животных после возвращения с улицы. В случае присасывания паразита важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Если клещ удален самостоятельно, его необходимо положить в чистую баночку на влажную салфетку или вату и оперативно доставить на исследование, чтобы вовремя начать профилактическое лечение.